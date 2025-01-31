Jeep может отказаться от бренда Cherokee

Внедорожник Jeep Cherokee помог популяризировать культуру SUV и в свое время был популярен среди покупателей по всему миру.

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Однако, после того, как головной концерн Stellantis повысил цены, продажи, как и ожидалось, резко упали. Модель была окончательно снята с производства в 2023 году без какой-либо замены, но компания не скрывала, что планирует её вернуть. Возрождение модели, кажется, не за горами, поскольку Stellantis анонсировал планы по выпуску «трех совершенно новых моделей Jeep».

И тут возникает вопрос — какое название получит новинка? На самом деле, Jeep вполне может отказаться от легендарного имени. Иначе, почему компания избегает названия Cherokee в анонсах и упоминает автомобиль как «New Mainstream Utility Vehicle»? Ранее CEO Jeep Антонио Филосо намекал, что кроссовер сохранит имя Cherokee, но всё могло поменяться.

Использование названий и символов коренных народов Америки в коммерческих целях, таких как имя Cherokee для автомобилей или названия спортивных команд, вызывает споры. Многие считают это присвоением чужой культуры и неуважением к истории и идентичности коренных народов. Несмотря на просьбы официальных представителей таких народов, компании часто отказываются менять названия, аргументируя это «традициями» и «уважением». Однако такие действия воспринимаются как игнорирование реальных проблем и мнений коренных сообществ.

Так, в 2021 году представители народа чероки попросили Jeep прекратить использование их имени. Однако компания отказалась, заявив: «Названия наших автомобилей были тщательно выбраны и культивировались на протяжении многих лет, чтобы отдать честь и уважение коренным американцам за их благородство, мастерство и гордость». Возможно теперь Jeep не станет использовать имя Cherokee для своего нового SUV, дабы не ввязываться в очередной нелицеприятный спор с неясным финалом для репутации.

Cherokee или его преемник, как бы он ни назывался, поступит в производство в конце 2025 года. Модель будет оснащаться бензиновыми и гибридными силовыми установками. Поскольку это будет кроссовер D-сегмента, как Wagoneer S, он, вероятно, будет использовать платформу производителя STLA Large.