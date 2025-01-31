В Брянске наладят сборку малотоннажных грузовиков

В Брянске активно ведется подготовка к производству новых грузовиков. Компания БН-Моторс получила одобрение от Министерства транспорта и связи на два китайских грузовика, которые планируется собирать в Брянске под брендом BNM. Этот проект был анонсирован еще в летом 2023 года, и первые экземпляры BNM (собранные в Китае) были представлены на выставке MIMS-2023.

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Первой моделью, которая поступит в продажу, станет наиболее компактная BNM Model 1, переработанная версия FAW T80. Она имеет полную массу 2160 кг и может перевозить до тонны груза. У Model 1 предусмотрены две модификации: одна с откидывающимися бортами с трех сторон (боровая), и вторая — тентованная. В будущем планируется выпустить также вариант с промтоварным фургоном.

На данный момент уже собрано несколько товарных Model 1, и компания ставит цель произвести 110 единиц в первом полугодии.

Следующей моделью станет упомянутая ранее BAW T7, полная масса которой была снижена до 3,5 тонн в процессе сертификации. Эта машина будет выпускаться в четырех версиях: как шасси, так и бортовой грузовик (с тентом или без) и в двух вариантах фургонов — промтоварном и изотермическом. На первое полугодие запланировано производство всего 50 машин.

Важно отметить, что первоначальные планы БН-Моторс включали продажу до 1000 грузовиков BAW в месяц, при этом треть из них должны были составлять машины местной сборки. Однако от автомобилей на газовом топливе было принято решение отказаться, поскольку они дороже и требуют более высоких производственных стандартов. Все модели BNM будут работать на бензине.

Сборка на заводе БН-Моторс осуществляется по крупноузловой технологии: на готовый кузов монтируются элементы шасси и устанавливается силовой агрегат. О планах по локализации производства пока не сообщается, что вполне объяснимо — за полтора года, которые были потрачены на запуск конвейера, экономика проекта претерпела несколько изменений.