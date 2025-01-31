""Рольф" вышел на новый рынок услуг

В России появился подбор подержанного автомобиля за 6 930 рублей
«Рольф» вышел на рынок сделок купли-продажи автомобилей между физлицами. Как стало известно редакции Quto, услуга доступна во всех дилерских центрах компании в Москве, Санкт-Петербурге и Серпухове. В течение ближайших месяцев компания планирует расширить географию, запустив сервис в Краснодаре.
Стоимость базового пакета услуг «Рольф Автогарант» составляет 6 930 рублей, притом цена фиксирована не зависит от стоимости и марки автомобиля.
В базовый пакет включены:
- проверка технического состояния автомобиля и его лакокрасочного покрытия по методологии компании, охватывающей 169 пунктов;
- проверка юридической чистоты автомобиля;
- подготовка договора купли-продажи; контроль проведения сделки экспертами РОЛЬФ на каждом этапе.
Дополнительно клиенты также могут дополнительно воспользоваться услугами страхования, банковского финансирования или оформить гарантию до 5 лет на купленный автомобиль.
Между тем, россияне потратили астрономическую сумму на машины с пробегом. Больше всего денег в прошлом году ушло на приобретение автомобилей возрастом от 10 лет.