В РФ выставили на продажу редкий пикап El Camino

В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года, цена которого составляет 19 миллионов рублей. Этот автомобиль отличается уникальным кузовом, известным как «ют», который сочетает в себе черты купе и грузовика с платформой сзади.

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Дилер из Санкт-Петербурга выставил на продажу этот редкий ретромобиль, и согласно объявлению на одном из специализированных сайтов, машина не имеет пробега с момента выпуска. У данного Chevrolet El Camino установлен пятилитровый двигатель мощностью 420 л. с., он оснащен задним приводом и автоматической коробкой передач.

На данный момент автомобиль проходит полную реставрацию. Судя по представленным фотографиям, кузов машины уже перекрашен, а интерьер восстановлен. Однако, стоит отметить, что работы над автомобилем еще не завершены, и он пока не готов к выезду из мастерской.

Chevrolet El Camino 1973 года славится своим оригинальным кузовом «ют», представляющим собой купе с задней грузовой платформой. Сегодня такие автомобили получили популярность в Австралии, где и началось их производство.