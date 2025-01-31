Гибрид Voyah Passion для России: раскрыты сроки появления и цена. Неделей ранее марка Voyah официально подтвердила скорый запуск гибридного седана Passion EVR на российском рынке, теперь же появились подробности. В разговоре с «Автостатом» директор дилерского центра «Voyah Авилон» Игорь Назаров рассказал, что новинка ожидается в продаже в апреле, а стоить она будет примерно пять миллионов рублей. Для сравнения, цены на электрический Passion лежат в диапазоне от 4,9 до 6,3 миллиона рублей с учетом скидок.

Гибридная модификация Passion отличается увеличенным запасом хода — такой седан способен проехать до тысячи километров, а на чистом электричестве — 200 километров. Его установка включает бензиновую «турбочетверку» объемом 1,5 литра, выступающую в основном в роли генератора электроэнергии, но она тоже может подключаться к передним колесам через одноступенчатый редуктор. Основные же тяговые моторы электрические, их мощность 177 и 217 лошадиных сил, а суммарная отдача всех агрегатов — 394 лошадиные силы. На разгон с места до 100 километров в час гибриду требуется 5,9 секунды.

Гибрид внешне отличается от электрического Passion. Например, у него иная радиаторная решетка с узором, состоящим из множества эмблем Voyah в виде парящей птицы. Уже известно, что бензоэлектрический седан предложат с двумя вариантами отделки салона: черным с серыми акцентами и коричневым со вставками темно-серого цвета. Кроме того, Passion EVR получит сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа уже в базовой комплектации, пневпомодвеску с функцией активного управления и сразу три дисплея на передней панели диагональю 12,3 дюйма каждый.

Пока Voyah Passion можно купить в России в двух электрических модификациях, EV и EV Long Range. На все модели Voyah, реализованные в России через официальную розничную дилерскую сеть, действует гарантия пять лет или 100 тысяч километров.

Осенью прошлого года стало известно, что за дополнительную плату гарантия автопроизводителя может быть распространена и на автомобили, ввезенные в Россию по схеме параллельного импорта. Так, на неофициально ввезенные кроссоверы Free и минивэны Dream можно приобрести гарантию сроком один или три года, а также программу поддержки на дороге. Кроме того, для таких машин доступны обновление прошивки, русификация мультимедийной системы и доступ в фирменный магазин приложений.