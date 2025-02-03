Обновленные «ГАЗели» и «Соболи» вышли в продажу

Новые «ГАЗели» и «Соболи» обзавелись модернизированным дизелем. С января на малотоннажные микроавтобусы, фургоны и грузовички стали ставить 2,5-литровый мотор, соответствующий стандарту «Евро-5». Ранее на протяжении почти трёх лет автомобили ГАЗ оснащались дизельными двигателями экологического класса «Евро-2». Пиковые характеристики прежние: турбодизель развивает 150 лошадиных сил, сочетается с 5- или 6-ступенчатой «механикой».

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Обновлённый дизель именуется G51 («старая» версия обозначается G21). В варианте G51A для микроавтобусов «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель City» крутящий момент ограничен 330 Нм ради ресурса 5-ступенчатой коробки передач. Модификация G51C для семейства «ГАЗель NN» и «Соболь NN» развивает 420 Нм и работает в связке с более современной 6-ступенчатой «механикой».

Соответствие эконормам «Евро-5» достигнуто благодаря электронноуправляемому турбокомпрессору и дроссельной заслонке, установке системы рециркуляции отработавших газов (EGR), внедрению каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра. Впрочем, двигатели «Евро-2» продолжат выпускаться для спецзаказчиков. Цен в открытом доступе нет, но похоже с обновлённым двигателем «ГАЗели» и «Соболи» не подорожали.

В начале года новое семейство ГАЗ «Соболь NN» получило давно обещанные опции. Теперь с завода можно заказать систему контроля давления в шинах, индикацию «слепых» зон, передние и задние парктроники, а также обогрев руля.