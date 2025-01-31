Пятидверные Suzuki Jimny привезли в Россию

На этой неделе японские поклонники Suzuki Jimny были обрадованы новостью о том, что в продажу под именем Nomade поступает пятидверный Suzuki Jimny индийской сборки. В Россию машины поставляются по параллельному импорту, "Российская газета" ознакомилась с предложениями дилеров.

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Средняя стоимость "пятидверки" с левым расположением рулевого колеса - 4 млн рублей за внедорожник длиной 3890 мм, 105-сильным атмосферником, автоматом и жёстко подключаемым полным приводом. Можно найти Джимни в "семейном" кузове с пробегом до 100 км, но от собственника, будет дешевле тысяч на 300-350.

Интересно другое: в аналогичные 4-4,8 млн рублей рублей дилеры оценивают трёхдверный Suzuki Jimny. Очевидно, это объясняется страной сборки: трёхдверки дороже, так как выпускаются в Японии.

Ранее "РГ" писала, что россияне скучают по японской надёжности в автомобилях.