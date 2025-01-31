Автогигант Stellantis намерен укрепить свои позиции в США

Ожидается, что одной из новых моделей станет преемник Jeep Cherokee, при этом не исключено, что ему дадут иное название.

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Мультибрендовый автогигант намерен укрепить свои позиции на американском рынке, для этого Stellantis сразу в нескольких сегментах готовит новинки, которые доберутся до американских дилеров в текущем году. Про одну из них мы уже ранее рассказывали – марка Ram в первом полугодии планирует начать продажи гибридного пикапа Ram 1500 Ramcharger. Его максимальный паспортный запас хода равен 1110 км. При этом старт полностью электрической версии этого грузовика было решено отложить до начала 2026 года.

Свою лепту внесёт и марка Dodge. Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый Dodge Charger, базирующийся на платформе STLA Large, дебютировал в марте прошлого года. Он пришёл на смену сразу двум моделям – Charger и Challenger, известно, что модель предложат в кузовах трёхдверный и пятидверный лифтбек (при этом трёхдверка в компании позиционируется как купе). Ранее в продажу в США поступила «зелёная» версия модели, а сейчас к рыночному дебюту готовится новый бензиновый Dodge Charger.

Как стало известно теперь, эта новинка Dodge доберётся до американских дилеров к лету текущего года. Под капотом у такого Charger располагается 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane в двух вариантах мощности – либо 426 л.с. (максимальный крутящий момент – 637 Нм), либо 558 л.с. (746 Нм). Модель имеет стандартный полный привод, а в пару к мотору предлагается восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач. Напомним, бензиновый Charger будет продаваться и на других рынках, не только в Штатах.

Ещё на новинки расщедрится американский бренд Jeep: в компании пообещали презентовать «три совершенно новых шильдика Jeep и три новых силовых агрегата» (в список входят ДВС, гибридная установка и полностью электрическая техника). Известно, что одной из этих новинок должен стать брутальный внедорожник Recon, являющийся полностью электрической альтернативой Wrangler. Кстати, в конце минувшей осени дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, какой окажется внешность серийной версии этого SUV.

В основу Jeep Recon, вероятно, ляжет уже упомянутая платформа STLA Large (на ней же базируется электрический Wagoneer S). Не исключено, что с ним новинка разделит и силовую установку: кроссовер оснащается двухмоторной системой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача составляет 608 л.с. Есть вероятность, что у Recon могут быть и другие варианты «начинки» – ДВС и/или гибридная установка.

Второй анонсированной новинкой Jeep может оказаться преемник Jeep Cherokee: модель сняли с производства в 2023 году, однако производитель ранее намекал на то, что история этого SUV не закончена. При этом формулировка «три совершенно новых шильдика Jeep» намекает на то, что название у этой модели окажется иным. Не исключено, что Jeep всё-таки откажется от коммерческого использования наименования Cherokee: с соответствующим требованием к производителю ещё в 2021 году обращался вождь индейского народа чероки.

О третьей новинке Jeep точной информации пока нет. Ранее в компании сообщали о том, что в ближайшие годы линейку пополнят новый Compass, Jeep Renegade следующего поколения, у которого будет «зелёная начинка». Кроме того, в середине текущего месяца стало известно о том, что до Штатов может добраться уже представленный в Европе маленький кроссовер Jeep Avenger.