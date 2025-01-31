За тонировку начнут штрафовать иностранцев

В МВД намерены начать штрафовать иностранцев за тонировку. Министерство внутренних дел России подготовили пакет поправок в часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за управление автомобилем с тонировкой. Ранее лазейкой пользовались водители из республик, где это не запрещено, и которые имеют право ездить на своих машинах по территории нашей страны в течение шести месяцев, а также не подчиняться требованиям техрегламента.

© Quto.ru

Сегодня автомобилистов наказывают за нарушение технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», в котором указано, что лобовое и передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света.

Теперь же в МВД хотят заменить ссылку на документ на утверждённое российским правительством постановление, в котором указаны основные положения по допуску транспорта к эксплуатации.

Отмечается, что суть документа та же, однако нововведение закроет законодательную лазейку, которая позволяет приезжим водителям игнорировать требования ПДД. Чтобы избежать штрафа, автомобилистам достаточно предъявить гаишникам документы о временном ввозе автомобиля.

Если поправки в КоАП будут приняты, наказывать за тонировку будут всех автомобилистов, вне зависимости от таможенного статуса транспортного средства.

Напомним, штраф за использование затемняющей стёкла плёнки составляет 500 рублей.

Ранее российские депутаты неоднократно пытались смягчить требования к светопропускаемости тонировки, однако Госдума отклоняла все подобные законопроекты.