Ford Mustang Mach-E превратили в трехмоторый гоночный прототип

Это трехмоторный прототип с углепластиковым шасси и кузовом из биокомпозита. Он станет частью семейство демонстраторов Ford Performance, где уже присутствуют SuperVan 4.2, Super Cobra Jet 1800 и Mustang Mach-E 1400.

© Ford

Очередной электрический демонстратор называется Mustang Mach-E NASCAR. Общий с серийным кроссовером у прототипа лишь кузов, да и то в общих чертах. В основе — углепластиковый монокок. Силовая установка состоит из трех электромоторов и батареи емкостью 78 киловатт-часов. Часть компонентов электрокар заимствовал у настоящих гоночных машин, в том числе подвеску, тормоза, рулевой механизм и колеса.

© Ford

Вместе всё это напоминает прототип NASCAR, представленный летом прошлого года. Та же батарея, те же три электромотора c комбинированной отдачей 1360 лошадиных сил и детали от наскаровских машин. Кузов Mustang Mach-E NASCAR, скорее всего, сделан из композита, причем не простого, а на основе волокон льна.

© Ford

Прототип войдет в семейство демонстраторов Ford Performance и присоединится к SuperTruck, SuperVan 4.2, Super Cobra Jet 1800 и Mustang Mach-E 1400. Последний создан в сотрудничестве с мастерской RTR Vehicles и оснащен аж семью электромоторами, которые на пике выдают 1419 лошадиных сил.