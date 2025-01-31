Kia отзывает в России почти 30 тысяч кроссоверов Sportage

Росстандарт объявил о том, что Kia отзывает в России 29 141 кроссовер Sportage.

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Под отзыв попадают машины, произведенные в период с 2014 по 2016 годы, с указанными в приложении VIN-кодами.

Основной причиной отзыва является проблема с электрической цепью блока ABS/ESC, которая в некоторых ситуациях может закоротить, что приведет к резкому увеличению тока и потенциальному риску возгорания в моторном отсеке.

На всех затронутых автомобилях будет осуществлена замена мультипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей.

Представители компании Kia уведомят владельцев машин о необходимости доставки транспортных средств в ближайший сервисный центр. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее, напомним, компания "АГР" объявила об отзыве почти 56 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda в России. Причиной принятого решения является возможное разрушение материала топливопровода. Оно может произойти в результате накопления электрического заряда на поверхности топливных магистралей при длительной работе в режиме холостого хода и температуре окружающей среды ниже минус 35 градусов по Цельсию.