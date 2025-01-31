В Санкт-Петербурге задержали водителя автомобиля Hyundai Solaris, который избегал штрафов благодаря госномеру на магнитах.

Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

« В С а н к т - П е т е р б у р г е р а н о у т р о м 3 0 я н в а р я в п о л е з р е н и я в и д е о р е г и с т р а т о р а о ч е в и д ц а п о п а л а в т о м о б и л ь H y u n d a i S o l a r i s , д в и г а в ш и й с я о т п р о с п е к т а П е р е д о в и к о в в с т о р о н у Л а д о ж с к о г о в о к з а л а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Сообщается, что машина остановилась на проспекте Косыгина. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина выходит из машины, снимает номер, кладет его в багажник и уезжает. Уточняется, что после этого автомобиль Hyundai Solaris выехал на выделенную полосу для общественного транспорта.

Сотрудники правоохранительных органов остановили данную машину в городе Кудрово. За рулем иномарки был 30-летний уроженец Ростовской области, оператор энергомашиностроительной компании. В Госавтоинспекции выяснили, что госномер был установлен в рамке с магнитным креплением. Водитель привлечен к административной ответственности.