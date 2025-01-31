Топ-10 самых доступных автомобилей в России в 2025 году

"Российская газета", изучив прайс-листы автомобильных компаний, составила список самых доступных новых моделей, которые россияне могут позволить себе, имея в кармане от 749 тысяч рублей.

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Lada Granta

Самым доступным новым автомобилем в России остается Lada Granta в кузове седан со стартовой ценой в 749 тысяч рублей. В такую сумму АвтоВАЗ оценил седан с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и пятиступенчатой механической трансмиссией. Набор опций минимальный - он включает в себя электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей и боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом.

Lada Niva Legend

Всем любителям классических внедорожников АвтоВАЗ предлагает Niva Legend. Она стоит 1 059 000 тысяч рублей за базовую версию. Под капотом у самого дешевого представителя семейства SUV находится 1,7-литровый 83-сильный бензиновый мотор, который агрегатируется пятиступенчатой механической КПП и системой полного привода. В ее начальную комплектацию в числе прочего входят электростеклоподъемники, крепления для детских сидений ISOFIX, аудиоподготовка и 16-дюймовые стальные диски.

Lada Niva Travel

Еще один внедорожник от компании АвтоВАЗ доступен российским покупателям по цене в 1 314 000 тысяч рублей. Lada Niva Travel оснащена 1,7 литровым мотором мощностью в 80 лошадиных сил. У автомобиля, как и у классической "Нивы", пятиступенчатая МКПП, полный привод, а в базовой версии покупателям доступны боковые зеркала с обогревом и электроприводом, аудиоподготовка и 15-дюймовые стальные диски.

Lada Vesta

Седан Lada Vesta в базовом исполнении можно купить за 1 525 000 тысяч рублей. Его силовая установка состоит из 106 сильного атмосферного мотора и пятиступенчатой механической коробки передач, а в списке базовых опций значатся пара фронтальных подушек безопасности, электропривод, обогрев боковых зеркал, кондиционер и охлаждаемый вещевой ящик.

Самой дешевой моделью Ульяновского автозавода на сегодняшний день остается классический УАЗ "Хантер", базовая цена которого составляет 1 600 000 тысяч рублей. Он имеет бензиновый двигатель мощностью 112 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом, а в список его стандартных опций входят гидроусилитель руля, система "ЭРА-ГЛОНАСС", гидрокорректор фар и прикуриватель.

Lada Largus

Практичный семейный универсал Lada Largus в базовом исполнении с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и МКПП сегодня можно приобрести за 1 660 000 рублей тысяч рублей. За эти деньги доступна подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, а также системы ABS и EBD.

Livan X3 Pro

Кроме российских автопроизводителей в рейтинге доступности есть и иномарки. Самой дешевой на январь 2025 года остается китайский компактный кроссовер Livan X3 Pro, цены на который стартуют с отметки в 1 672 000 тысяч рублей за версию Comfort. Кроссовер оснащается 1,5-литровым 103-сильным бензиновым двигателем и вариатором, имея при себе довольно богатое базовое оснащение, включающее в себя задние парктроники, бесключевой доступ, информационно-развлекательную систему с экраном на 8 дюймов и подушки безопасности.

"Москвич 3"

На восьмой строчке оказался кроссовер столичного завода "Москвич". Модель предлагают от 1,7 млн рублей за версию с механической коробкой передач и 1,5 литровым турбированным двигателем. "Москвич 3" в базовой версии имеет крайне неплохо оснащение, в которое входит - зеркала с обогревом и электрорегулировкой, круиз-контроль, задние парктроники, бесключевой доступ, галогеновые фары и фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.

BAIC U5 Plus

Имея 1 705 000 тысяч рублей, можно позволить себе самый дешевый среди иномарок седан BAIC U5 Plus. Однако стоит учитывать, что прайс-лист на сайте компании датирован 2024 годом. Силовой агрегат базового седана состоит из 1,5-литрового бензинового мотора в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач. А из стандартных опций у автомобиля есть галогеновые фары, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль с кожаной отделкой, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, мультимедиа и камера заднего вида с парктрониками.

Changan Alsvin

Замыкает десятку самых доступных автомобилей китайский седан Changan Alsvin, который можно купить за 1 750 000 тысяч рублей за базовую версию авто. Он оснащается 1,5-литровым 98-сильным бензиновым двигателем в паре с роботом, боковыми зеркалами с обогревом, камерой заднего вида, круиз-контролем, кондиционером и мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном.