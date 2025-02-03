Кроссовер Xiaomi появится в продаже летом

Китайская компания Xiaomi летом 2025 года начнет продажи в КНР первого в своей истории кроссовера Yu7. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Длина автомобиля составляет 4999 мм, колесная база — 3000 мм. Машина будет предлагаться с системой полного привода. В базовой версии — задний привод.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами на передней и задней осях суммарной мощностью 681 л.с. Максимальная скорость кроссовера составляет 253 км/ч. Электроэнергия будет накапливаться в литиевой батарее производства CATL. Всего будет предусмотрено три версии, которые смогут проехать без подзарядки 750 км, 760 км и 670 км.

Ожидается, что автомобиль будет стоить от 250 тыс. юаней (3,4 млн рублей по курсу на момент публикации). Именно за такую цену продают конкурента YU7 в Китае — Tesla Model Y.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.