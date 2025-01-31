Находящийся в кризисе Nissan приступил к сокращению объема производства

Пока что этот процесс затронул американские заводы, где выпускают кроссовер Rogue (на некоторых рынках – X-Trail) и седан Altima. На данный момент речь идёт о временной остановке работы второй смены.

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Как Kolesa.ru сообщал ранее, японская компания Nissan сейчас переживает кризис, следствием которого стал введённый аварийный режим управления. Предполагается, что Ниссан сможет удержаться на плаву за счёт слияния с компаниями Honda и Mitsubishi: о начале его подготовки было официально объявлено в декабре прошлого года. Слияние намечено на 2026 год, однако у готовящейся сделки уже есть проблемы.

Напомним, слияние Nissan, Honda и Mitsubishi не учитывает интересы французской группы Renault, с которой Nissan и Mitsubishi состоят в альянсе. Так, во владении Рено по-прежнему находятся 35,7% акций Ниссана. По неподтверждённым данным, Honda требует от Nissan выкупить у Renault этот пакет акций до начала слияния. Как ранее отметили инсайдеры, на это может потребоваться около 3,6 млрд долларов, а такие траты для Ниссана сейчас непозволительны.

Сейчас «кризисный» Ниссан пытается искать варианты сокращения издержек. Одним из них стало сокращение объёма производства: пока что процесс коснулся американских заводов – в Смирне (штат Теннесси) и Кантоне (штат Миссисипи), где налажен выпуск кроссовера Rogue (на некоторых рынках – X-Trail) и седана Altima (с 2012 по 2019 годы на некоторых рынках – Teana). Как сообщает Automotive News, здесь решили временно, начиная с апреля этого года, отменить вторые смены.

На какой срок эти предприятия в США останутся без второй смены, пока не сообщается. Также в компании не рассказали о том, насколько это изменение повлияет на общий объём производства машин бренда. По подсчётам аналитиков, на которые ссылается агентство, в этом году производитель может выпустить в Штатах на 63 тыс. автомобилей меньше (в процентном соотношении около 12% от предполагаемого общего объёма).

Кроме того, японская компания подтвердила, что сократит объём производства в том числе на своём моторном заводе в Дечерде (штат Теннесси). Глава отдела производства и управления цепочками поставок североамериканского подразделения Дэвид Джонсон отметил, что «сейчас показатели загрузки завода не столь благоприятны, особенно если учесть двухсменный режим работы». Эту площадку тоже решено временно перевести на односменный режим работы.

Согласно планам японской марки, в 2027 году на заводе в Смирне должно стартовать производство подключаемого гибрида Nissan Rogue (для этого вторая смена точно понадобится). Предприятие в Кантоне тоже впоследствии вернётся к двухсменному графику, так как в 2028 году здесь планируется начать производство электромобилей бренда.

Помимо этого, в Nissan заявили, что собираются предлагать некоторым сотрудникам добровольные выходные пособия. Производитель не уточнил, сколько рабочих мест он намерен освободить с помощью этой меры, но, согласно неподтверждённой информации, численность персонала предполагается сократить на 1,5 тыс. человек.

Отметим, в конце прошлой недели стало известно о том, что у Mitsubishi Motors нет желания сливаться с Nissan и Honda: этот японский производитель хочет сохранить свою независимость.