Дизельный Opel Combo получил гибридный полный привод с большой батареей

Французская компания Dangel разработала новую систему полного привода для «каблучков» серии K9 корпорации Stellantis: двигатель внутреннего сгорания здесь механически не связан с колёсами, их вращает 48-вольтовый электромотор.

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Компания Dangel имеет большой опыт в «прикручивании» полного привода к изначально переднеприводным лёгким коммерческим автомобилям Peugeot, Citroen и их клонам под другими марками. Прежде это была совершенно типовая схема с раздаточной коробкой, муфтой отбора мощности на заднюю ось и тянущимся к ней под днищем карданным валом. Такая система полного привода предлагалась в том числе на дорестайлинговых машинах семейства K9.

Новая, гибридная система полного привода от Dangel дебютировала на этой неделе на обновлённом Opel Combo, она же будет доступна на всех его родственниках по семейству K9 — Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Peugeot Partner/Rifter и Toyota Proace City. Пока новая система полного привода предлагается только в сочетании с 1,5-литровым турбодизелем (130 л.с., 300 Нм) и 8-ступенчатой гидромеханической АКП.

Итак, карданного вала больше нет, вся электрическая надстройка имеет 48-вольтовую архитектуру. Задние колёса вращает электромотор, который питается от буферной батареи, разделённой на два блока и размещённой примерно по центру колёсной базы. Ёмкость батареи — 4,8 кВт·ч, что довольно много для безрозеточного гибрида, заряжается она от генератора на дизеле и электромотора на задней оси, когда тот переходит в режим рекуперации при торможении и движении накатом. Мощность электромотора не раскрыта, но, полагаем, она небольшая: например, на устроенном похожим образом полноприводном кроссовере Alfa Romeo Junior Q4 задний электромотор выдаёт 29 л.с.

По умолчанию в режиме Auto задние колёса включаются в работу в автоматическом режиме, когда проскальзывают передние. Режим Low обеспечивает максимально возможную тягу на задних колёсах, режим Lock блокирует задний дифференциал. Задняя подвеска у обновлённого Opel Combo 4x4 стандартная, полузависимая с поперечной торсионной балкой. Дорожный просвет увеличен на 90 мм до 205 мм. Двигатель, коробка передач и топливный бак имеют грязезащитные щитки.

Стоит новая система полного привода 9250 евро, тогда как исходный дизельный Opel Combo c автоматом сейчас стоит в Германии минимум 30 345 евро, полным приводом можно оснастить как стандартную, так и удлинённую версию «каблучка». Дорого? В качестве альтернативы Dangel предлагает самоблокирующийся дифференциал Quaife для переднеприводных версий Opel Combo с дизельным либо электрическим мотором вкупе с увеличенным дорожным просветом и защитой днища — такой апгрейд обойдётся в 2995-3095 евро в зависимости от исходной модификации автомобиля.

Позже Dangel обещает оснастить полным приводом электрические версии «каблучков» Stellantis, а также однотонные фургоны Opel Vivaro сотоварищи в дизельных и электрических модификациях.