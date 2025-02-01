Вездеход «Хаски» перешел на «антисанкционный» дизель и подорожал

Компания «Трэкол» начала продажи трёхосных машин с мотором G21A российского производства. Силовой агрегат станет альтернативой корейскому дизелю Hyundai D4BH. Геометрические характеристики «Хаски» 6х6 не изменились, да и внешне вездеход почти такой же: только специалисты определят иную компоновку системы охлаждения и большую площадь интеркулера радиатора.

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Разработчики утверждают, что для установки российско-китайского дизеля GAZ G21A пришлось изменить точки крепления амортизаторов передней подвески, внедрить иную систему очистки топлива. Также поменялось расположение блоков управления, а в салоне появился рычаг 6-ступенчатой «механики». Мощность выросла на 50% (до 150 л.с.), прирост крутящего момента более 30%.

Для потребителя более мощный и тяговитый мотор означает уверенное движение по шоссе (крейсерская скорость более 70 км/ч) и лучшую проходимость на сложных грунтах и подъёмах. Вдобавок, дизель от «ГАЗели» оказался экономичнее импортного агрегата на пять процентов. Также российский двигатель проще диагностировать. При этом вездеходы с мотором Hyundai остались в гамме.

С новым мотором «Трэкол» «Хаски» подорожал на 700-800 тысяч рублей: с дизелем G21A цена версии с кузовом универсал выросла до 10 350 000 рублей! Вариант с корейским мотором стоит 9 640 000 рублей. Паспортная грузоподъёмность шестиколёсного вездехода не зависит от двигателя или типа кузова и составляет две тонны.