Крымский мост закрыли для проезда автомобилей

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта.

Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе.

« Д в и ж е н и е а в т о т р а н с п о р т а п о К р ы м с к о м у м о с т у в р е м е н н о п е р е к р ы т о . Н а х о д я щ и х с я н а м о с т у и в з о н е д о с м о т р а п р о с и м с о х р а н я т ь с п о к о й с т в и е и с л е д о в а т ь у к а з а н и я м с о т р у д н и к о в т р а н с п о р т н о й б е з о п а с н о с т и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

До этого Крымский мост перекрывали 29 января. Ограничения действовали примерно 40 минут. Причины приостановки движения неизвестны.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова действовал сплошной паспортный контроль. Он отметил, что в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.