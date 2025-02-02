Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, сколько стоили автомобили в Советском Союзе в 1970 году.

Так, по его словам, «Запорожец» (ЗАЗ-968) стоил 5 тыс. рублей, «Москвич-2140» — 7,5 тыс. рублей, «Жигули» (ВАЗ-2101) — 9 тыс. рублей, а ГАЗ-24 «Волга» — 10 тыс. рублей и более.

Бензин стоил от 8 до 10 копеек за 1 литр. Заправка бака автомобиля «Жигули» (39 литров) стоила 4 рубля.

При этом средняя заработная плата, согласно данным «Росстата», в 1970 году составляла 121,2 рубля.

«Начались тектонические сдвиги»: что произошло с авторынком России в 2024 году

До этого сервис Авто.ру и платформа hh.ru обновили полугодовой индекс доступности легковых автомобилей (Индекс ДА), который показывает, сколько медианных зарплат нужно для покупки подержанных машин-маркеров Lada Vesta и Hyundai Solaris.