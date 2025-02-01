Купивший новый китайский автомобиль россиянин оценил его качество одним словом

Россиянин купил новый китайский автомобиль марки Changan и ужаснулся его качеством. Своими впечатлениями от машины собственник поделился с читателями портала drive2.ru.

Мужчина проехал на автомобиле менее 1500 километров и выявил шесть дефектов. Среди них — вспучивание краски и отслоение покрытия, деформация дверной ручки, стук при движении и другие.

« Ж у т ь » , — р е з ю м и р о в а л в о д и т е л ь с в о и о щ у щ е н и я о т е з д ы .

Ранее в России назвали главную причину низкого объема продаж китайских машин на вторичном рынке. В компании «Автостат» отметили, что автомобили производителей из КНР в возрасте до трех лет сопоставимы по стоимости с пятилетними машинами западных брендов.