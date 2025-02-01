Ожидаемый в России кроссовер Geely установил рекорд продаж в КНР

На минувшей неделе китайская марка объявила, что с конвейера сошёл 100-тысячный электромобиль Galaxy E5. За пять месяцев 2024 года было реализовано 77 685 таких электрокроссоверов Geely, что является рекордом по темпам продаж в сегменте. В России Galaxy E5 скоро появится по официальным каналам, а по ходу года модель могут локализовать на мощностях «БелДжи» в Беларуси.

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Даже по китайским меркам выпуск 100 тысяч новых электромобилей за полгода — отличный результат. В продаже в Поднебесной Geely Galaxy E5 появился в начале августа. Хитом новинка стала благодаря конкурентной цене: базовая версия стоит всего 110 тысяч юаней (15 тысяч долларов), а топ-комплектация потянет на 146 тысяч юаней (20 тысяч долларов).

В Китае кроссовер отличился батареей-миллионником. В спецификации для России о ёмкости аккумулятора пока не пишут, но подтверждают солидный ресурс и быструю зарядку с 10% до 80% за полчаса. Известно, что к нам привезут моноприводную 218-сильную версию с запасом хода 430 километров, а покупатель сможет выбирать из двух вариантов расцветки салона: темно-синей и светло-серой.

В настоящий момент в России сертифицирован Galaxy E5 (под именем Geely EX5) китайского производства, однако во второй половине 2025 года электромобиль планируют локализовать в Беларуси. Дата старта продаж в странах СНГ не уточняется, но скорее всего кроссовер появится у дилеров весной.