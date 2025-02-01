В России появился в продаже аналог ГАЗ-66 от концерна Toyota

В Нижнем Новгороде готовы расстаться сразу с двумя Toyota Type 73: среднетоннажными грузовиками с бескапотной компоновкой и полным приводом. Речь идёт об утилитарной модели для армии и нужд народного хозяйства: исходный грузовик появился в 1973 году, а в 1995 году появилось второе поколение на шасси внедорожника Mega Cruiser. Экземпляры из России сделаны в 2000 году.

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Продавец утверждает, что грузовики в полностью исправном состоянии, все жидкости заменены. Автор объявления называет Toyota Type 73 аналогом ГАЗ-66 только на автомате и с кондиционером. У кондовой модели действительно всего две педали: с 4,1-литровым четырёхцилиндровым дизелем (168 л.с.) сочетается 4-ступенчатый автомат. Полный привод постоянный с межосевым дифференциалом.

У грузовика рама лестничного типа, есть понижающая передача и три блокировки дифференциалов, а среди опций только отопитель и кондиционер. Кабина рассчитана на троих, но есть нюанс: верх тентованный. Также мягким брезентом накрыт кузов, поэтому вопрос зимней эксплуатации остаётся открытым. Также у японского вездехода правый руль.

Оба грузовика выглядят новыми, и пробег это подтверждает: на одометре 8,5 и 9,2 тысячи километров соответственно. Судя по отсутствию коррозии и идеальному состоянию выхлопной системы, креплений и наружных панелей машины были законсервированы. Цена под стать: продавец хочет выручить за армейские вездеходы 5 500 000 рублей.

«Группа ГАЗ» над преемником «Шишиги» тоже работает: на заводе в Нижнем Новгороде ловили прототип бортового грузовика с колёсной формулой 4х4. Основой послужил «Валдай NEXT», а вот шасси могут попытаться унифицировать с «Садко NEXT».