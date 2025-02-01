На Крайнем Севере запечатлели прототип нового Aurus Senat

На Крайнем Севере запечатлели прототип нового Aurus Senat. На дорогах Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) засветился российский седан образца 2024 года. В кортеже Владимира Путина аналогичные машины ездят с инаугурации в мае, однако ни другим охраняемым лицам, ни федеральным министрам такие «Аурусы» пока не достались. Хотя внешность «Сената» давно не секрет, на испытаниях холодом кузов частично обёрнули пёстрой камуфляжной плёнкой.

На Крайнем Севере запечатлели прототип нового Aurus Senat
© Motor.ru

У Aurus Senat внутризаводские номера ФГУП НАМИ и колёсные диски старого образца. Прототип небронированный, хотя на балансе Федеральной службы охраны были замечены только защищённые седаны и лимузины обновлённой конфигурации. Внешность и салон седана 2025 модельного года показали прошлой весной, но никому из журналистов или блогеров с новинкой познакомиться не удалось.

Коммерческие поставки Aurus Senat с новым дизайном планируют начать в конце 2025 года. Пока обновлённые машины выпускают силами НАМИ, но в перспективе вероятна локализация на мощностях завода в Елабужском районе Республики Татарстан. Ближайшей новинкой Aurus должен стать модернизированный кабриолет: его дебют наверняка приурочат к 80-летию юбилея Победы.

На прошлой неделе раскрыли стоимость обслуживания и запасных частей для Aurus Senat. Ежегодно владельцу люксового седана придётся закладывать на регулярное ТО около 2,6 миллиона рублей, а участие в ДТП или выход из строя узлов и агрегатов в сборе значительно увеличит затраты.

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