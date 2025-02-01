На Крайнем Севере запечатлели прототип нового Aurus Senat. На дорогах Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) засветился российский седан образца 2024 года. В кортеже Владимира Путина аналогичные машины ездят с инаугурации в мае, однако ни другим охраняемым лицам, ни федеральным министрам такие «Аурусы» пока не достались. Хотя внешность «Сената» давно не секрет, на испытаниях холодом кузов частично обёрнули пёстрой камуфляжной плёнкой.

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У Aurus Senat внутризаводские номера ФГУП НАМИ и колёсные диски старого образца. Прототип небронированный, хотя на балансе Федеральной службы охраны были замечены только защищённые седаны и лимузины обновлённой конфигурации. Внешность и салон седана 2025 модельного года показали прошлой весной, но никому из журналистов или блогеров с новинкой познакомиться не удалось.

Коммерческие поставки Aurus Senat с новым дизайном планируют начать в конце 2025 года. Пока обновлённые машины выпускают силами НАМИ, но в перспективе вероятна локализация на мощностях завода в Елабужском районе Республики Татарстан. Ближайшей новинкой Aurus должен стать модернизированный кабриолет: его дебют наверняка приурочат к 80-летию юбилея Победы.

На прошлой неделе раскрыли стоимость обслуживания и запасных частей для Aurus Senat. Ежегодно владельцу люксового седана придётся закладывать на регулярное ТО около 2,6 миллиона рублей, а участие в ДТП или выход из строя узлов и агрегатов в сборе значительно увеличит затраты.