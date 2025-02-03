FIAT удивил утилитарным салоном кросс-хэтча по цене Sandero

В Италии открылся конфигуратор пятидверки Grande Panda. Помимо «рекламных» версий удалось познакомиться с базовыми комплектациями за 19 тысяч евро. Сопоставимо стоит Dacia Sandero Stepway с полным набором оборудования. FIAT сэкономил на мультимедиасистеме, крышке бардачка, пульте управления климатической установкой, светотехнике, дверных картах и обивке кресел.

© Motor.ru

В официальном пресс-релизе FIAT новый Grande Panda показали в виде электромобиля, который по умолчанию оснащён богаче, но стоит гораздо дороже. Однако из конфигуратора удалось достать изображения самой дешёвой бензиновой версии с «турботройкой» 1.2 и стартер-генератором. У такого варианта галогеновые фары без «пиксельных» ходовых огней, чёрные штамповки, неокрашенные ручки и зеркала.

© FIAT

© FIAT

В салоне осталась консоль под два экрана, но медиасистемы не предусмотрено: только крепление для смартфона. Также отсутствует крышка над верхним бардачком, вместо климат-контроля — обычный кондиционер с механическими шайбами регулировок. Иначе оформлены дверные карты, на левой спице руля нет клавиш. Однако задние парктроники, системы контроля полосы, экстренного торможения и распознавания дорожных знаков в наличии сразу.

© FIAT

© FIAT

© FIAT

© FIAT

© FIAT

© FIAT

Техника FIAT Grande Panda простая: спереди стойки McPherson, сзади полузависимая балка. Автомобиль длиной четыре метра бывает только переднеприводным. Бензиновый вариант оснащается «турботройкой» 1.2 и 6-ступенчатым «роботом» со встроенным электромотором (100 л.с.), а электромобиль бывает со 113-сильным электродвигателем. В первом случае цены варьируются с 19 до 23 тысяч евро, во втором составляют от 25 до 29 тысяч евро.

Ближайшим «родственником» итальянского кросс-хэтча является Citroen C3 Aircross. Однако аналог под французской маркой дешевле, немного отличается по технике и стоит от 15 тысяч евро. Электрокар Citroen e-C3 обойдётся в 24 тысячи евро.