Toyota занимается разработкой нового двигателя для BMW X5

Появились подробности о модели BMW X5 следующего поколения. Автомобиль получит новую силовую установку, разработкой которой компания занимается совместно с Toyota.

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Новые моторы. Для BMW X5 нового поколения разрабатывается новый силовой агрегат совместно с инженерами Toyota. В линейке появится водородная установка. По предварительным данным, ее презентация состоится только в 2028 году. В гамме также будут представлены бензиновые, дизельные и заряжаемые гибридные версии. Отдельное внимание уделяется полноценному электрокару BMW iX5.

Архитектура. Стало известно, что в новом поколении BMW X5 не сменит платформу в отличие от младшего BMW X3. Для кроссовера хотят сохранить полную моторную гамму с двигателями внутреннего сгорания, которые не могут применяться на новой архитектуре. Есть еще один аргумент, говорящий в пользу системы CLAR - сборку BMW X5 будут продолжать и в США.

Батарейная версия модели. Электрический BMW iX5 не должен пострадать от такого решения производителя. По предварительным данным, для модели готовят детали электропривода нового поколения. Это говорит о том, что в конструкции будут использовать самые актуальные ячейки АКБ и 800-вольтовую электрическую систему. Платформу CLAR считают наиболее гибкой для BMW X5.

Какие версии представят в продаже. С запуском реализации производитель выведет на рынок несколько версий. Топовой окажется X5 M60. Однако для разных рынков под данным индексом будут использоваться разные силовые агрегаты. Так, в Европе ставка сделана на 3-литровый мотор V6. В США будет использоваться гибридная версия на базе двигателя 4.4 V8. В исполнении X5 M хотят сохранить единый мотор для всех рынков - турбированный V8.

Ранее сообщалось, что BMW досрочно прекратит производство кроссоверов iX3.