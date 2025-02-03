В РФ отзывают Kia Carnival четвертого поколения

В России отзывают Kia Carnival четвертого поколения. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии объявило об отзыве 118 минивэнов, реализованных в период с 2021-го по 2022 год. У однообъёмников могут на ходу отсоединиться молдинги на крыше. Kia подтвердила: дефект объясняется недостаточной фиксацией пластикового элемента между бортиком крыши и крепежными зажимами. Отлетевший молдинг может представлять опасность для других участников движения.

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Официальные дилеры Kia проверят все минивэны Carnival из группы риска и при необходимости заменят крепления молдинга крыши. Список идентификационных номеров проблемных машин есть на сайте Росстандарта. В ближайшее время с владельцами дефектных минивэнов свяжутся по электронной почте или по телефону.

Интересно, что российский отзыв практически совпал по времени с аналогичной американской отзывной кампанией. А ещё в минувшую пятницу Росстандарт отозвал кроссоверы Sportage и седаны Quoris, и в том случае речь тоже шла об исправлении «глобального» мирового дефекта. Таким образом, в южнокорейском офисе Kia продолжают держать руку на пульсе рынка России.

Впрочем, о новинках Kia для России речи до сих пор не идёт: те же обновлённые минивэны Carnival поставляются только в частном порядке. Однако автомобили корейской марки в нашей стране продолжают собирать под маркой Solaris: в гамме есть бывший кросс-хэтч Rio X и седан Rio.