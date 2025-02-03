В Чите продают внедорожник Toyota Mega Cruiser

В Чите на продажу выставили внедорожник Toyota Mega Cruiser 2001 года выпуска с пробегом 134 000 км. Такие автомобили Toyota выпускала для армии в 1995—2002 годах.

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Концептуально машина повторяет Hummer H1, однако вчистую не скопирован не один элемент, все агрегаты собственные. Были у Мега Круизера и гражданские версии, однако выставленный экземпляр – сугубо армейский, с тентовым верхом.

Владелец добавил обшивку алюминием зоны фар на передних крыльях (очевидно, часто приходится ездить по лесу), также рифлеными листами обшит и интерьер. Выполнена шумоизоляция, стоят кастомный силовой бампер и лебедка. Особых удобств тут нет, но «прикол» этого автомобиля совсем не в них.

Под капотом тут стоит грузовой тойотовский турбодизель 15B-FTE, при объеме 4.1 л выдающий 170 л.с. и работающий в паре с автоматом. С хаммеровскими внушительными показателями его даже не стоит сравнивать, а вот плавность хода и маневренность (за счет подруливающего заднего моста) у Тойоты гораздо лучше.

По проходимости можно спорить, но из «обычных» внедорожников Mega Cruiser точно переиграет любой, даже самый подготовленный. Стоит добавить, что эти машины – чистые «японки» с правым расположением руля. Цена выставленного экземпляра – 3 750 000 рублей.