Mercedes-Benz W196R 1954 года продан за рекордную сумму

Автомобиль Mercedes, принёсший Хуану Мануэлю Фанхио чемпионство в 1954 году, был продан на аукционе более чем за 50 миллионов евро, став самым дорогим в истории.

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Это всего лишь вторая продажа W196R в истории. Версия «Streamliner» отличалась закрытым кузовом над открытыми колесами и более длинной колесной базой, разработанной для повышения производительности на трассах с низкой прижимной силой. Этот конкретный автомобиль выставлялся в Музее автогонок в Индианаполисе с 1965 года, будучи подарком от компании Mercedes.

Продажей занимался известный аукционный дом RM Sotheby’s, который позже подтвердил окончательную цену в 51 155 000 евро на своём сайте.