В Салехарде выставили на продажу редкий ГАЗ-21

В Салехарде выставили на продажу редкий экземпляр «Волги» модели «ГАЗ-21» 1957 года выпуска. Объявление о продаже появилось на популярной онлайн-площадке с объявлениями.

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« А в т о м о б и л ь в х о р о ш е м с о с т о я н и и , б е з п о в р е ж д е н и й . П р о б е г с о с т а в л я е т 1 5 0 0 0 к и л о м е т р о в . О с н а щ е н м е х а н и ч е с к о й к о р о б к о й п е р е д а ч » , — у к а з а н о в о п и с а н и и н а « А в и т о А в т о » . Ц е н а р а р и т е т а — 1 , 5 м и л л и о н а р у б л е й .

Эта модель советского легкового автомобиля выпускалась на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. По информации аналитиков «Авито Авто», данная «Волга» является самым дорогим ретроавтомобилем, представленным на продажу в Ямало-Ненецком автономном округе на текущий момент.