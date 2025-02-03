В Салехарде выставили на продажу редкий ГАЗ-21

В Салехарде выставили на продажу «Волгу» ГАЗ-21 за 1,5 млн рублей
В Салехарде выставили на продажу редкий экземпляр «Волги» модели «ГАЗ-21» 1957 года выпуска. Объявление о продаже появилось на популярной онлайн-площадке с объявлениями.
«Автомобиль в хорошем состоянии, без повреждений. Пробег составляет 15 000 километров. Оснащен механической коробкой передач», — указано в описании на «Авито Авто». Цена раритета — 1,5 миллиона рублей.
Эта модель советского легкового автомобиля выпускалась на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. По информации аналитиков «Авито Авто», данная «Волга» является самым дорогим ретроавтомобилем, представленным на продажу в Ямало-Ненецком автономном округе на текущий момент.