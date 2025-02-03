Subaru отзовет автомобили Forester

Японский автопроизводитель Subaru отзовет в США для ремонта 20 тыс. внедорожников Forester. Об этом сообщает carscoops.com.

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Отмечается, что крепления 18-дюймовых легкосплавных колес могли быть изготовлены неправильно, что влияет на устойчивость автомобиля и повышает риск аварии.

Subaru обнаружила дефект в октябре прошлого года. При этом автопроизводитель не знает о каких-либо несчастных случаях или гарантийных претензиях, связанных с проблемой. В марте владельцев отзываемых авто пригласят в дилерские центры для замены креплений. Работы будут производиться бесплатно.

До этого стало известно, что в России компания Kia отзывает автомобили Sportage.

Отзыву подлежат 29,1 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке.

Ранее сообщалось, что топовые внедорожники Tank 500 попали под отзывную кампанию в России.