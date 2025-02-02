В Китае 3 марта начнутся продажи кроссовера Toyota bZ3X, сообщает carnewschina.com. Автомобиль выпускается на совместном предприятии GAC-Toyota.

Длина автомобиля составляет 4600 мм, а колесная база равна 2765 мм. Одной из главных особенностей автомобиля является усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) Momenta 5.0. В нее входят функция предупреждения о столкновении, мониторинг слепых зон, система экстренной остановки, ассистент помощи при смене полосы движения.

В салоне установлен двухцветный мультируль, 8,8-дюймовая ЖК-панель приборов и 14,6-дюймовый плавающий центральный экран управления.

Единственный 201-сильный электромотор вращает передние колеса. Максимальная скорость кроссовера составляет 160 км/ч. Тяговая батарея будет предлагаться в трех вариантах емкости: 50, 58 и 68 кВт·ч, Запас хода составляет 430, 520 и 610 км соответственно. За 24 минуты емкость аккумулятора пополняется с 30 до 80%.

В Китае автомобиль будет предлагаться по цене от 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.