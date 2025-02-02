УАЗ показал эскиз вездехода, который должен был заменить «Хантер». В соцсетях марки рассказали о творческом пути дизайнера Игоря Давыдова и засветили ранее невиданные работы художника. Речь идёт о вездеходах УАЗ-3172 и УАЗ-3972 в рамках проекта «Вагон». Новые модели должны были заменить устаревающие УАЗ-450/469, не уступая предшественникам по проходимости. Де факто Игорь Давыдов работал над заменой и «Буханки», и будущего «Хантера».

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УАЗ-3172 разрабатывали по заказу Минобороны, и у советских инженеров и дизайнеров получился аналог Range Rover первого поколения. Предполагалось, что вездеход сможет перевозить до одной тонны груза, преодолевать 1,3-метровый брод и 30-градусные подъёмы, а салон вмещал до 10 пассажиров. Рассматривались даже варианты с тремя блокировками дифференциалов. Увы, в 1993 году власти не нашли средств для финансирования проекта, поэтому в итоге УАЗ-469 не получил нового кузова, и в серию пошёл компромиссный «Хантер».

© УАЗ

Были у Ульяновского автозавода и альтернативы «Буханке». Рассматривались несколько вариантов: абсолютно нового вездехода вагонной компоновки, компромисса с неизменным шасси и существенно изменённым кузовом, а также самый консервативный — с незначительно изменённой внешностью. На прошлой неделе показали макеты минивэнов, которые не пошли в серию, а сейчас засветили УАЗ-3972 в варианте армейского медавтомобиля.

Сейчас очевидно, что время для радикальной модернизации «Буханки» и «Хантера» ушло, но на заводе занимаются улучшением качества: с января заслуженные вездеходы семейства СГР стали красить на одной роботизированной линии с пикапами и фургонами Sollers.