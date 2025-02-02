Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено спустя час

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после часовой приостановки в воскресенье.

Проезд по Крымскому мосту был временно приостановлен в воскресенье в полдень, однако спустя час движение по мосту было возобновлено, о чем сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Кроме того, как передает РИА «Новости», морской пассажирский транспорт в Севастополе также возобновил свою работу после временной приостановки. Департамент транспорта Севастополя сообщил, что работа катеров и паромов была приостановлена в 12.05 мск, но вскоре также восстановилась.

Ранее сообщалось, что очередь автомобилей на Крымском мосту сократилась до 240 транспортных средств, время ожидания составляет около часа.

25 января на Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для въезжающих в Крым в рамках антитеррористических мероприятий.