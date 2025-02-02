УАЗ опубликовал эскизы внедорожника, который должен был заменить "Хантер"

Ульяновский автозавод опубликовал в своем Telegram-канале рисунок опытного автомобиля УАЗ-3172. Машина должна была заменить УАЗ-469, который в дальнейшем получил название «Хантер».

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УАЗ-3172 разрабатывали по заказу Минобороны. Предполагалось, что вездеход сможет перевозить до одной тонны груза, преодолевать 1,3-метровый брод и 30-градусные подъемы, а салон — вмещать до 10 пассажиров.

В течение 1991–1992 годов было изготовлено 9 предсерийных экземпляров, предназначенных для испытаний. Однако в 1993 году работы над моделью прекратились из-за отсутствия финансирования.

До этого УАЗ в честь дня рождения «Буханки» (УАЗ-450), которой исполнилось 67 лет, показал секретные эскизы модели.

« З а э т и г о д ы б ы л и и д р у г и е в а р и а н т ы и п р е д л о ж е н и я п о о б н о в л е н и ю к у з о в а 4 5 0 - й м о д е л и . В 9 0 - е г о д ы У А З о в с к и й х у д о ж н и к - к о н с т р у к т о р И г о р ь Д а в ы д о в в ы п о л н и л с е р и ю э с к и з о в « Б у х а н к и » с р а з л и ч н ы м и в а р и а н т а м и к у з о в а » , — р а с с к а з а л и н а У А З е .

Также на предприятии напомнили, что модель до сих пор сохраняет свой ретро-дизайн, который стал частью отечественной автомобильной культуры.