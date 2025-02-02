У дилеров появились кроссоверы Voyah российского производства. Блогер Роман Яровой обнаружил в столичном автосалоне гибрид Voyah Free с идентификационным номером, который начинается с букв EDA. Такие машины выпускаются в Липецке, и для покупателя это плюс: кроссовер попадает под действие госпрограммы льготного автокредитования, которая предполагает скидку в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей. С учётом дисконта цена составит 5 565 000 рублей.

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На официальном сайте Voyah цены автомобилей российской сборки отдельно не выделяются: вероятно, локализация не приведёт к прямому дисконту. В зависимости от комплектации, типа силовой установки и ёмкости тяговой батареи Voyah Free стоит от 4,2 до 7,0 миллиона рублей, однако речь идёт о «прошлогодних» машинах с учётом дилерских акций.

Вместе с кроссовером на заводе «Моторинвест» прописался гибридный минивэн Dream, однако такие машины российской сборки в свободной продаже не замечены. Сейчас варианты китайской сборки с бензин-электрической силовой установкой стоят от 7 550 000 рублей, а самый дорогой четырёхместный вариант потянет на 16 990 000 рублей. Будут ли выпускать топ-версии в России — открытый вопрос.

Производственная мощность завода «Моторинвест» — 100 тысяч автомобилей в год. Однако проект электрокаров Evolute не оправдал ожиданий: в 2024 году на учёт встало 1583 новых автомобиля этой марки. С кроссоверами и минивэнами Voyah маржинальность может вырасти, ведь по итогам прошлого года у нас продали 7,2 тысячи кроссоверов Free и 1,6 тысячи минивэнов Dream.