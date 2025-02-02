В России возникла новая массовая проблема с китайскими автомобилями

Россияне, владельцы китайских автомобилей марки Haval Jolion, пожаловались на некорректную работу двигателя, коробки передач и педали газа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Владельцы внедорожников уточнили, что массово сталкиваются с тем, что машина начинает набирать обороты лишь спустя 5 секунд после того, как нажимается педаль газа.

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В связи с этим, пояснили они, машина начинает непредсказуемо вести себя на дороге, что создаёт аварийные ситуации. Подобное поведение отмечается как у автомобилей с большим пробегом, так и у совсем новых.

Автолюбители в беседе с журналистами отметили, что дилеры знают о недостатках машин, но готовы решать проблемы только за доплату в размере 20-30 тыс. рублей.

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