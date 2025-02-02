Porsche и Audi задумались над переносом конвейеров в США. Немецкое издание Handelsblatt пишет, что в концерне Volkswagen рассматривают сценарии, которые минимизирует пошлины на импорт. Новый президент Дональд Трамп намерен взимать солидные пошлины с автомобилей зарубежной сборки, а Audi и Porsche выпускают свою продукцию исключительно за пределами США. Подходящая сборочная площадка внутри страны у Volkswagen есть: это завод в Чаттануге (штат Теннесси).

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Автомобили Audi для США выпускаются в Мексике, но на все товары из этой страны могут ввести 25-процентную надбавку. Вся линейка Porsche в Северную Америку экспортируется из Европы. Один из сценариев подразумевает организацию сборки новых Audi и Porsche в Теннесси, благо свободные производственные мощности есть.

По другому сценарию перспективы американского производства имеют смысл для абсолютно новых моделей. В случае с Audi это может быть рамный электрический внедорожник технически близкий к Scout, в случае с Porsche — будущий большой кроссовер, который займёт нишу над Cayenne. Оба варианта не подразумевают быстрой локализации: первые Audi и Porsche американской сборки появятся не раньше 2027-2028 года.

Хотя администрация Трампа не раскрыла сроки повышения пошлин на импорт, аналитики уже подсчитывают, сколько потеряют автомобильные компании. Например, Moody's оценивает потери операционной прибыли Volkswagen Group в 15%, если за всю продукцию мексиканского производства придётся доплачивать 25%. Марка Volkswagen пострадает едва ли не больше всех, ведь в Мексике собирают бестселлеры — Tiguan и Jetta.