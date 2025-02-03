Ford разработал новый 7,3-литровый бензиновый V8 с нагнетателем. Подразделение Ford Performance показало мотор для гоночных машин и тюнинг-проектов без допуска на дороги общего пользования. Двигатель Megazilla 2.0 разработан на основе массового «атмосферника» Godzilla V8 для тяжелых пикапов и микроавтобусов, но отличается совсем другими деталями и компрессором Whipple. Точные характеристики раскроют ближе к началу продаж.

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Двигатель Megazilla 2.0 основан на одноимённом «атмосфернике», который продаётся в виде «мотора в ящике» (crate engine) около года. Рабочий объём сохранен на уровне 7,3 литра, но благодаря 3,0-литровому нагнетателю отдача значительно увеличится с нынешних 623 лошадиных сил и 867 Нм крутящего момента.

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По оценкам Ford мощность превысит отметку 1014 лошадиных сил, при этом на мотор будет действовать гарантия два года или 24 тысячи миль (39 тысяч километров). Цены не объявлены, но исходный «атмосферник» стоит 23 тысячи долларов, а нагнетатель отдельно — 10 тысяч долларов. Таким образом, новый силовой агрегат едва ли окажется дешевле 33 тысяч долларов.

Ожидается, что Megazilla 2.0 будет востребована у дрэгстеров и создателей гоночных вездеходов. А вот для дорог общего пользования агрегат не годится, так как не удовлетворяет эконормам. Для обычных тюнинг-проектов Ford Performance подготовил Coyote V8 5.0 с тем же нагнетателем Whipple: отдача выросла до 800 лошадиных сил и 834 Нм с гарантией и экологическим сертификатом.

Компрессорный V8 Coyote будет стоить около 21-22 тысяч долларов, то есть заметно сэкономить относительно проекта Shelby GT350 с аналогичным подходом не удастся. Вдобавок, заказы на тюнинг-версию Ford Mustang от стороннего ателье уже принимают, а в каталоге Ford Performance двигатели появятся только к концу года.