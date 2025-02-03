Honda задумалась над «заряженными» моделями Type R и Type S

Honda задумалась над «заряженными» моделями круче Type R и Type S. Руководитель гоночного подразделения марки Кодзи Ватанабэ заявил The Drive, что компании стоит создать дорожные автомобили с учётом опыта в автоспорте. После гонки в Дайтоне 2025 топ-менеджер дал понять, что оригинальные компоненты Honda Racing Corporation (HRC) и технологии подразделения пригодятся для апгрейда существующих моделей с приставками Type S и Type R.

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Кодзи Ватанабэ признался, что конкретного плана пока нет, но североамериканское подразделение HRC уже работает над деталями для дорожных машин, и первым шагом может быть выпуск высокопроизводительных версий Acura Integra Type S и Honda Civic Type R. Разработку суперкаров под японской маркой руководитель Honda Racing не подтвердил.

В прошлом году Acura показала «трековую» Integra Type S HRC в статусе прототипа, и этот седан получил одобрение пилота Формулы-1 Юки Цуноды. Спортсмен даже попросил президента Honda импортировать такой автомобиль в Страну восходящего солнца. Вице-президент североамериканского филиала HRC Джон Икеда дал понять, что автомобили нового суббренда займут промежуточное положение между Type S/Type R и настоящими гоночными машинами, но сохранят доступ на дороги общего пользования.

Джон Икеда подчеркнул, что Honda не собирается экономить на безопасности, поэтому деталям из мира гонок предстоит сертификация по всем правилам. Топ-менеджер привёл в пример Porsche, очевидно, держа в уме линейку GT с сертифицированными каркасами безопасности, креслами-ковшами и другими деталями из автоспорта. Однако сроки дебюта HRC представители Honda не уточнили.