В России изменят правила тонировки автомобилей: подробности

МВД скорректирует правила тонировки стекол автомобилей. Данные нововведения устранят лазейку, которая ранее позволяла избежать штрафа.

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Наказание за тонировку. Действующие нормы устанавливают ответственность за использование тонировки на стеклах автомобиля. Так, за нарушение технического регламента Таможенного союза автовладелец несет наказание в виде штрафа. В документе указано, что лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света.

Проект поправок. Министерством внутренних дел был разработан пакет поправок в отношении статьи 12.5 КоАП РФ. Нововведения устанавливают новые меры ответственности за управление автомобилем с тонированными стеклами. Авторы инициативы предлагают убрать из статьи ссылку на требования Техрегламента и использовать утвержденные положения по допуску автомобилей к эксплуатации. Напомним, что в последнем документе установлены аналогичные требования.

Что изменится для водителей. Нововведения уберут лазейку, которой до недавнего времени пользовались автовладельцы в целях избежания штрафа. Они предоставляли документы о временном ввозе транспорта, а в таком случае требования Техрегламента можно не соблюдать. В случае принятия поправок ответственность за правонарушение будет наступать без привязки к Техрегламенту и таможенному статусу автомобиля.

Какое наказание за тонировку. За нарушение установленных требований в отношении автовладельца оформляется штраф. Его сумма в 2025 года остается прежней и составляет 500 рублей.

Дополнения. В 2024 году рассматривался вопрос об изменении требований по использованию тонировки. Предлагалось разрешить тонировать передние стекла с уровнем светопропускаемости не менее 60%. Одновременно с этим предлагалось обновить меру наказания и увеличить штраф за нарушение в 6 раз - до 3 000 рублей.