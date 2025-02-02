В России изменят правила тонировки автомобилей: подробности

МВД скорректирует правила тонировки стекол автомобилей. Данные нововведения устранят лазейку, которая ранее позволяла избежать штрафа.
Наказание за тонировку. Действующие нормы устанавливают ответственность за использование тонировки на стеклах автомобиля. Так, за нарушение технического регламента Таможенного союза автовладелец несет наказание в виде штрафа. В документе указано, что лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света.
Проект поправок. Министерством внутренних дел был разработан пакет поправок в отношении статьи 12.5 КоАП РФ. Нововведения устанавливают новые меры ответственности за управление автомобилем с тонированными стеклами. Авторы инициативы предлагают убрать из статьи ссылку на требования Техрегламента и использовать утвержденные положения по допуску автомобилей к эксплуатации. Напомним, что в последнем документе установлены аналогичные требования.
Что изменится для водителей. Нововведения уберут лазейку, которой до недавнего времени пользовались автовладельцы в целях избежания штрафа. Они предоставляли документы о временном ввозе транспорта, а в таком случае требования Техрегламента можно не соблюдать. В случае принятия поправок ответственность за правонарушение будет наступать без привязки к Техрегламенту и таможенному статусу автомобиля.
Какое наказание за тонировку. За нарушение установленных требований в отношении автовладельца оформляется штраф. Его сумма в 2025 года остается прежней и составляет 500 рублей.
Дополнения. В 2024 году рассматривался вопрос об изменении требований по использованию тонировки. Предлагалось разрешить тонировать передние стекла с уровнем светопропускаемости не менее 60%. Одновременно с этим предлагалось обновить меру наказания и увеличить штраф за нарушение в 6 раз - до 3 000 рублей.