В Москве продают новый «Москвич-2141», стоявший в гараже более 30 лет. На классифайдах обнаружен «сорок первый» 1990 года выпуска, который сохранился в состоянии «капсулы времени». Продавец утверждает, что «Москвич» стоял в гараже с момента покупки и находится в состоянии нового автомобиля. На месте все пломбы, оригинальные инструменты, радиоприёмник «Былина», новое запасное колесо; передние брызговики не ставили вовсе.

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Состояние хэтчбека вопросов не вызывает: на кузове и дисках нет даже намёка на ржавчину, пластик не выгорел и не поцарапан, в салоне прозрачный целлофан, а тканевые кресла идеально чистые. Под капотом тоже ничего подозрительного: можно заметить бумажные маркировочные таблички и пожелтевший пластик 35-летней давности.

© Avito.ru

© Avito.ru

Поскольку речь идёт о версии 2141 S, под капотом двигатель УЗАМ-331.10 объёмом 1,5 литра (72 л.с., 106 Нм) в связке с 5-ступенчатой «механикой», привод передний. В 1990 году тираж «сорок первых» был наибольшим за всю историю модели: с конвейера сошли 106 тысяч машин. Однако из-за посредственного качества изготовления и плохой коррозионной стойкости до наших дней дожили немногие «Москвичи».

Продавец хочет выручить за новый хэтчбек 900 тысяч рублей и просит «звонить понимающих». Любопытно, что в конце октября 2023 года точно такой же «Москвич-2141» с пробегом 163 километра продали за полмиллиона рублей.