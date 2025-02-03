Стало известно, штрафуют ли за прогрев автомобиля во дворе более 5 минут

В некоторых СМИ появилась громкая новость о том, что прогрев машины во дворе дома больше пяти минут может обернуться штрафом. Так ли это?

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Действительно, это так. У нас в правилах есть запрет на стоянку с работающим двигателем в жилых зонах. Согласно тем же правилам, стоянка - это "преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства". При этом, правила для движения в жилых зонах распространяются и на дворовые территории. То есть, прогревать машину больше пяти минут во дворах нельзя.

За это предусмотрена ответственность в статье 12.28 Кодекса об административных правонарушениях. А именно 1,5 тысячи рублей по стране или 3 тысячи в Москве и Санкт-Петербурге.

Но эта норма не работает. Дело в том, что для того, чтобы оформить такой штраф инспектору надо приехать во двор, простоять у какой-нибудь заведенной машины с секундомером не менее пяти минут. При этом убедиться, что в это время не ведется разгрузка или загрузка авто. В общем, овчинка выделки не стоит.

А есть еще случаи, когда в холодные зимы автовладельцы прогревают машины с помощью систем автозапуска, чтобы утром вообще завести машину. Казалось бы, от такой нормы правил давно пора бы отказаться. Но она никого не напрягает, поскольку не работает.