Mercedes и Tesla присоединились к иску против Евросоюза

Mercedes и Tesla присоединились к «китайцам» в иске против Евросоюза. Журналисты выяснили, что в последний момент к коллективному иску BYD, SAIC и Geely присоединились немецкие и американская марки. Мотивация Mercedes-Benz проста: в Штутгарте решили поддержать партнёра (Geely), ведь законопроект подрывает основы совместного проекта Smart. У Илона Маска свои резоны: антикитайские ввозные пошлины вредят поставкам Model 3.

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Tesla поставляет в Европу электрокар Model 3 с китайского завода, поэтому на каждый автомобиль распространяется дополнительный сбор 7,8%, что приводит к снижению прибыли. Вдобавок, Илон Маск в целом не поддерживает политику Евросоюза: заградительные пошлины на электромобили производства КНР противоречат рыночной конкуренции.

Mercedes-Benz электромобили в Китае не выпускает, однако дочерняя марка Smart обосновалась в Поднебесной, и альтернативы местным заводам нет. Пошлины в размере 18,8% ставят под сомнение экономическую целесообразность экспорта в Европу. Также в Штутгарте наверняка учли позицию конкурирующей фирмы BMW: баварцы тоже присоединились к иску из-за электромобилей MINI.

Судебная тяжба автопроизводителей против Евросоюза может затянуться: только в первой инстанции дело могут рассматривать до полутора лет. Сейчас электромобили разных марок облагаются разными пошлинами: величина надбавок определялась индивидуально и составила от 17% до 35%. Больше всех пострадал концерн SAIC, который не стал сотрудничать с Еврокомиссией.