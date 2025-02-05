Раскрыты цены на новый кроссовер GAC

В 2025 году на российском рынке появится новый китайский кроссовер GAC GS4, сообщает портал «Китайские автомобили». В КНР машина продается под именем GAC GS4. Автомобиль будет стоить в РФ от 3 млн рублей.

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Длина новинки составляет 4685 мм при колесной базе 2750 мм. Автомобиль получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с. В паре с ним сочетается семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Привод кроссовера – только передний.

В салоне GAC GS4 размещается 14,6-дюймовый сенсорный экран и 7-дюймовая приборная панель.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.