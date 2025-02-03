В Индии стартовали продажи Kia Syros

В декабре 2024 года на индийском рынке дебютировал Kia Syros - субкомпактный кроссовер с "кубическим" дизайном, богатым оснащением и версией с дизелем и автоматом. Компания опубликовала подробные цены и комплектации новинки.

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Базовая цена Kia Syros - 1 млн рупий (примерно 1,2 млн рублей). Столько стоит кроссовер с бензиновым турбомотором 1.0 литра мощностью 120 л.с. и механической коробкой передач.

В стандартный набор оборудования входят галогеновые фары, 15-дюймовые колёса со стальными дисками и колпаками, сиденья с обивкой из экокожи, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида с динамической разметкой, кондиционер с дополнительными воздуховодами для заднего ряда, электрорегулируемые зеркала заднего вида, руль с регулировкой наклона, центральный замок.

Следующая комплектация дополнена люком в крыше, сиденьем водителя с регулировкой по высоте, рейлинги, два дополнительных динамика и зеркала с функцией автоскладывания, но главное, что есть возможность купить Syros в этом исполнении с дизелем, но опять же в паре с МКП - 1,1 млн рупий (1 243 000 рублей).

Kia Syros с бензиновым двигателем в двухпедальной версии (робот с двумя сцеплениями) стоит минимум 1,28 млн рупий (1 446 000 рублей), а с дизелем, агрегатируемым классическим гидроавтоматом, - от 1,7 млн рупий (1 921 000 рублей).

В топовых версиях есть опции, которыми ранее могли похвастаться только авто классом или двумя выше: система камер кругового обзора, комплекс помощников ADAS второго уровня, мониторинг слепых зон, вентиляция задних сидений, "музыка" Harman/Kardon, система автоматического переключения света и так далее.

Поставки новых Kia Syros ожидаются в ближайшие недели.

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