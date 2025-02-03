Jetour T2 получил одобрение на буксировку прицепов

Внедорожник 4х4 Jetour T2 получил в России одобрение на буксировку прицепов

© За рулем

Китайский внедорожник Jetour T2 получил одобрение на установку буксировочного устройства (фаркопа) и буксировку прицепов. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Соответствующая информация внесена в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), оно распространяется на все версии Jetour T2, представленные на рынке России, включая комплектацию Discovery с автоматической коробкой передач.

« Д о п у с т и м а я м а с с а б у к с и р у е м о г о п р и ц е п а , н е о с н а щ е н н о г о с о б с т в е н н о й т о р м о з н о й с и с т е м о й , с о с т а в л я е т 7 5 0 к г , о с н а щ е н н о г о т о р м о з н о й с и с т е м о й – 1 6 0 0 к г . Э т о п о з в о л я е т и с п о л ь з о в а т ь п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о р а с п р о с т р а н е н н ы х в Р о с с и и м о д е л е й п р и ц е п о в д л я л е г к о в ы х а в т о м о б и л е й , а т а к ж е з н а ч и т е л ь н у ю ч а с т ь д о с т у п н ы х н а р ы н к е п р и ц е п о в - к е м п е р о в » , – у т о ч н и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Благодаря такой возможности можно перевозить на прицепе необходимый инвентарь для активного отдыха – лодки, катера, квадроциклы, кроссовые мотоциклы и другие.

Наличие у Т2 системы кругового обзора 360° c возможностью обзора пространства под автомобилем (180°) делает маневрирование с прицепом даже в ограниченном пространстве более удобным и безопасным.

Напомним, дебют Jetour T2 на российском рынке состоялся весной 2024 года, модель стала первой во внедорожной линейки бренда «Т».