В Россию привезли Buick Encore

В России появились в продаже абсолютно новые вседорожники Buick Encore по цене 2 050 000 рублей, сообщает портал Quto.

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Buick Encore является перелицованной копией немецкого кроссовера Opel Mokka. Партия автомобилей, поступившая в продажу, собрана на заводе в Китае еще осенью 2020 года. Под капотом кроссовера расположен 163-сильный турбомотор объёмом 1,3 литра, работающий в паре с вариатором. Привод автомобиля - только передний. Других вариантов силового агрегата не предусмотрено.

Модель предлагает однозонный климат-контроль, механические регулировки сидений, аналоговые приборы и камеру заднего вида. Также в набор базовых опций включены панорамная крыша, полностью светодиодная оптика и медиасистема с поддержкой протоколов подключения смартфонов.

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