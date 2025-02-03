Lada Vesta начали красить в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать седаны Lada Vesta в темно-синий цвет. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

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« С к о н в е й е р а В А З а н а ч а л и с х о д и т ь а в т о м о б и л и L a d a V e s t a , о к р а ш е н н ы е н а с ы щ е н н о й т е м н о - с и н е й м е т а л л и з и р о в а н н о й э м а л ь ю , п е р в а я п р о б н а я п а р т и я в т а к о м ц в е т е б ы л а в ы п у щ е н а в н о я б р е п р о ш л о г о г о д а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и п а б л и к а .

До этого стало известно, что серийный выпуск нового автомобиля Lada Iskra начнется в апреле 2025 года.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля.