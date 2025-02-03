Aston Martin может выпустить серийную модель на "механике"

Кроме того, генеральный директор Aston Martin Эдриан Холлмарк рассказал о том, что будет разработан план постепенной электрификации всей линейки бренда.

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Нынешний глава Aston Martin Эдриан Холлмарк, ранее работавший в Bentley, рассказал представителям зарубежных СМИ о том, что ждёт люксовую британскую марку в ближайшее время. Он пояснил, что компания прошла через «безумный этап разработки продуктов» и представила за короткий срок с небольшим интервалом несколько новинок – DB12, обновлённый DBX 707, Vanquish и Vantage; кроме того, были представлены выпущенные лимитированным тиражом Valhalla и Valour.

Гендиректор марки отметил, что сейчас компании необходимо сосредоточить своё внимание на том, чтобы удержать клиентов и предоставить покупателям возможности для обновления своих автомобилей, а не на запуске новых базовых моделей и расширении линейки продуктов. В качестве примера реализации этой стратегии он привёл Porsche: по словам Эдриана Холлмарка, этот немецкий бренд «заставляет своих клиентов регулярно возвращаться».

Ожидается, что в сравнительно скором будущем компания будет выпускать более быстрые, мощные и роскошные версии своих актуальных моделей. При этом новые исполнения должны появляться примерно раз в пару лет, так как, по словам главы Aston Martin, средний срок владения автомобилем в люксовом сегменте составляет около двух лет. В списке потенциальных дополнений числятся высококачественная акустика, титановые патрубки выхлопной системы и карбоновые колёсные диски.

Как сообщает Motor1.com, Эдриан Холлмарк думает о том, чтобы снабдить серийную модель бренда механической коробкой передач. Сейчас шестиступенчатая механика есть, к примеру, у Aston Martin Valour, но тираж этой двухдверки ограничен всего 110 экземплярами, а выпуск приурочен к 110-летнему юбилею компании, который она отметила в 2023 году. Напомним, эта ручная коробка идёт в комплекте с 715-сильным бензиновым битурбомотором V12 объёмом 5,2 литра (максимальный крутящий момент – 753 Нм).

В актуальной линейке британской марки серийных автомобилей с механической коробкой передач нет. Однако, как отметили в издании, такие модели, как Porsche 911 GT3, доказывают, что на рынке дорогих суперкаров есть спрос на версии с МКП. Так что в Aston Martin впоследствии могут разработать соответствующие варианты для своих «горячих» автомобилей.

Не забыл Эдриан Холлмарк упомянуть и об электрификации линейки марки. Он пояснил, что компания будет двигаться в «зелёном» направлении, несмотря на нынешнюю ситуацию на рынке, то есть на недостаточно высокий потребительский спрос. По словам гендиректора марки, в дальнейшем у всей линейки появятся гибридные версии, и только после этого компания будет готова перейти к полностью электрическим моделям. Он добавил, что первый электромобиль Aston Martin появится до конца текущего десятилетия (ранее в качестве срока появления «электрички» назывался 2026 год).

Самой недавней новинкой бренда стал родстер Aston Martin Vantage, дебютировавший в середине прошлого месяца. Модели досталась техника, как у купе, а прибавка в весе составила всего 60 кг. Крыша у этой модификации модели складывается или поднимается всего за 6,8 секунды (при скорости до 50 км/ч).