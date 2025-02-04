В Китае нашли электромобили по цене среднебюджетных смартфонов

В Китае можно купить электромобиль дешевле флагманского смартфона.

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Самая доступная модель — KEYU KBW-4 — стоит всего $610. Это миниатюрный двухместный электропикап с максимальной скоростью 50 км/ч и запасом хода до 80 км.

Другие ультрабюджетные модели включают BeteTek BD-DB за $860, способный проехать 85 км, и ChangLi Nemeca за $938, который предлагает подвеску с амортизаторами, радио и камеру заднего вида.

Несмотря на низкую стоимость, многие из этих авто оснащены кондиционером, центральным замком и электростеклоподъемниками. Однако безопасность у них минимальная — ни одна модель не имеет подушек безопасности.

В Китае микроэлектромобили популярны из-за низкой цены, экономии места и минимальных затрат на зарядку.

В Европе и США такие авто не соответствуют стандартам безопасности, но в Азии они находят свою нишу среди бюджетных решений для городских поездок.